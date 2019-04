Entflohener Häftling setzte sich per Fernbus ab

Sieben Monate war er auf der Flucht - nun hat der lange Arm des Gesetzes zugeschlagen: Bei der Kontrolle an der serbisch-bulgarischen Grenze flog ein aus der Justizanstalt Asten (OÖ) entflohener geistig abnormer Rechtsbrecher auf. Wie auch ein mutmaßlicher Vergewaltiger, der per rot-weiß-rotem Haftbefehl gesucht wurde. Beide wollten in ihr Heimatland Türkei.