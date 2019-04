Fäkalbakterien in Cannabis-Päckchen entdeckt

Zehn Prozent der untersuchten Proben waren mit dem Schimmelpilz Aspergillus verseucht, der ebenfalls zu schweren Krankheiten vor allem in der Lunge führen kann. „Aspergillose kann zum Tod führen, wenn sie unbehandelt bleibt“, zitierte die spanische Zeitung „El Pais“ Perez Moreno. Das Fazit der Experten: Der Kauf und Verkauf der Droge ist in Spanien illegal, aber ein privater Anbau von Hanfpflanzen in kleinem Rahmen zum Hausgebrauch ist erlaubt, solange dies nicht öffentlich sichtbar ist.