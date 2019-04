Wer andere auf Social Media blockt, ist Egomane

In der realen Welt kann man seine Mitmenschen nicht einfach ausblenden. Wenn man ein Problem mit einem Kollegen in der Arbeit hat, muss man es klären oder es ertragen. Man kann die Person nicht davon abhalten, nicht mehr in seine unmittelbare Umgebung zu treten. In der virtuellen Welt ist das anders: Wenn ich mit einem anderen User eine Meinungsverschiedenheit habe oder ihn einfach nicht mehr aufpoppen sehen möchte, dann blocke ich ihn einfach. Und schon ist er verschwunden. Das Problem jedoch nicht, wie Psychoanalyst Steve McKeown weiß: „Es ist eigentlich eine ziemlich lächerliche Praxis, welche nur ein Pflaster auf schwierige soziale Interaktionen klebt.“