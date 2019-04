Statt Pille: Ohrringe als neue Verhütungsmethode?

Was im ersten Moment seltsam klingt, wird gerade tatsächlich erforscht: Schmuck als Verhütungsmittel. Aktuell wird die neue Empfängnisverhütungsmethode am „Georgia Institute of Technology“ getestet. Dabei wird eine Trägerschicht mit Verhütungshormonen auf Ringen, Ohrringen oder Uhren angebracht. Ähnlich wie beim Verhütungspflaster sollen die Hormone dadurch über die Haut aufgenommen werden können und so eine Schwangerschaft verhindern.