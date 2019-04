Grabner ausgeschieden: Play-off ohne Österreicher

Grabner und Co. brachte der Erfolg in Las Vegas nichts mehr, die Mannschaft von Trainer Rick Tocchet hat zum siebten Mal in Folge den Aufstieg nicht geschafft. Colorado sicherte sich mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets den letzten der acht Play-off-Plätze in der Western Conference.