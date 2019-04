Teures Busserl von einer Bettlerin: 250 Euro weg

Eine bislang unbekannte Täterin bettelte am 4. April 2019 gegen 10.30 Uhr in Marchtrenk am Gehsteig um eine Spende für Gehörlose. Nach Übergabe einer Spende von 20 Euro wurde das Opfer, ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land, von der Täterin gedrückt und auf die Wange geküsst.