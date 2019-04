Landwirt kippte wegen Gegenverkehr mit Traktor um

Ein 53-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 4. April 2019 gegen 13 Uhr mit seinem Traktor auf der Tiestlinger-Landesstraße (L1377) im Gemeindegebiet von St. Marien, aus Richtung Niederneukirchen kommend in Richtung St. Marien. Der Landwirt hatte einen nicht zum Verkehr zugelassenen landwirtschaftlichen Anhänger (10km-Tafel) an der Zugmaschine angehängt, auf welchem sich zwei Blechbehälter befanden. Auf Höhe der StrKm 1,150 kam ihm auf der schmalen Landesstraße ein bisher noch unbekannter Pkw entgegen.