Familie rächte sich: Liebhaber in Falle gelockt

Die Familienehre als Ausrede oder gar Milderungsgrund ließ die Senatsvorsitzende am Oberlandesgericht Linz, Monika Gföllner, nicht gelten und sprach von einem „massiven sozialen Störwert“ der Tat. Die beiden Männer hatten den Liebhaber der Schwiegertochter in Bad Schallerbach in einen Hinterhalt gelockt und mit einem Baseballschläger und einer Stahlrute verprügelt. Der Mann erlitt unter anderem schwere Knochenbrüche im Gesicht.Außerdem wurde er mit vorgehaltener Waffe mit dem Umbringen bedroht. Selbst im Krankenhaus musste er noch vor feindlichen Familienmitgliedern geschützt werden. „Ein Fall von Selbstjustiz übelster Art“, so Oberstaatsanwalt Harald Winkler: „Solchen Machenschaften muss man entgegenwirken.“