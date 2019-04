Tom Raffl legt nach: „Das ist für uns das wichtigste Spiel des ganzen Jahres.“ In dem Hochkofler – mit Wirbelbruch fünf Wochen out – sein Comeback gibt. Verteidiger Pallestrang ist seit dem Serienstart zurück, hat „wieder das Tempo drauf“ und in Wien stark gespielt. „Das Momentum ist nun bei uns, die Capitals sind geknickt“, setzt „Palle“, der am Donnerstag seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, auf seine Eisbullen. Und verspricht den Fans: „Wir sehen uns sicher am Dienstag zu einem dritten Heimspiel wieder.“ Was auch „Bulldozer“ Trattnigs „Pensionsantritt“ weiter hinauszögern würde.