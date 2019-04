Im Ruhestand auf Hilfseinsatz in Indien

„Das Zitat beschreibt auch gut, was meine Tätigkeit als Senior-Expertin ausmacht. Nämlich: Lernen im Tun, von dem beide Seiten profitieren können“, erklärt Maria Kirchmayr.Drei Monate hat die Wienerin (62) in der südindischen Provinz Chennai gelebt und gearbeitet, um das dortige Planungs- und Entwicklungsbüro mit ihrem Fachwissen zu unterstützen. Kirchmayr: „Schließlich hatte ich mein ganzes Berufsleben mit Marketing zu tun, in der Konsumgüterindustrie, später als Unternehmensberaterin und Lektorin für Marketing und Kommunikation an Fachhochschulen.“