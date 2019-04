Schutzstatus für Siedlung soll fallen

Eigentlich war ein Bericht aus der Planungsabteilung zugesagt: Am Donnerstag wurde in einem mündlichen Ersatz-Termin erneut heiß über die alte Siedlung an der Bahnhofstraße diskutiert. Es geht um den Schutzstatus des Ensembles aus den 20ern. Stadtrat Padutsch: „Wir haben das kunsthistorische Gutachten an alle Clubs geschickt.“ Wärmedämmung habe die Siedlung schon verändert. Doch hätte die Baufirma diese Arbeiten überhaupt durchführen dürfen? Die Anrainer bringen auch baupolizeiliche Vorschriften ins Spiel.