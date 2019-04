Betteln ohne Grenzen ...

Das ist der Bettelalltag auf vielen Parkplätzen vor Supermärkten. An jenem Tag war offenbar der Bezirk Mödling an der Reihe. In der Stadt war einer unterwegs mit einem Zettel, den er einem unter die Nase hielt: Bitte! Diese Ausländer stammen offensichtlich aus Osteuropa. Das wohlhabende Österreich ist ein guter Boden für Betteltouren. Sind die Männer - Frauen sind kaum zu sehen - legal oder illegal in Österreich? Gibt es für sie keine Beschäftigung? Sie werden zwar nicht die Kunden von den Märkten vertreiben, aber so mancher wird sich Alternativen suchen. Warum schreiten die Märkte im Interesse ihrer Kunden, die sich belästigt fühlen, nicht ein? Polizei war weit und breit nicht zu sehen. Wozu auch? Die tun ja nix. Den Bettlern bleibt zu wünschen, dass die Spenden wenigstens für eine warme Mahlzeit reichen.