Hass-Mails an Museum wegen muslimischer Mode

Das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt wird gerade vom rechten Milieu mit Hass-Mails bombardiert. Der Grund? Die Ausstellung „Contemporary Muslim Fashions“, die am 5. April startet und bis September in der deutschen Metropole laufen soll. Ausgestellt werden hier Fotos von Frauen in muslimischer Mode. Das sorgt für Aufregung: Auch auf Seiten von Migrantinnen, die die islamische Kleiderordnung als Zeichen der Unterdrückung der Frauen sehen - und dies dem Museum in einem offenen Brief mitteilten. Nun herrschen bereits vor Eröffnung der Ausstellung erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.