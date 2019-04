In Hamburg: Fußballklub islamistisch unterwandert!

Hamburger Sportbund kündigt an, mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten zu wollen

Der Hamburger Sportbund kündigte am Mittwoch an, sich mit den staatlichen Stellen über weitere Schritte abzustimmen. Die 1953 von einem palästinensischen Politiker gegründete Hisb ut-Tahrir (Partei der Befreiung) will alle Muslime in einem Gottesstaat vereinen, in dem ausschließlich die Scharia gilt. Dabei ist sie zudem militant juden- und israelfeindlich, Juden gelten ihr nach Angaben des Verfassungsschutzes als „Grundübel“.