Messe am Loibacher Feld ohne kroatischen Bischof

Offiziell wird Tausender Ustascha-Soldaten gedacht, die mit den Nazis gekämpft und nach der Kapitulation fliehen konnten. Sie wurden in Bleiburg an Tito ausgeliefert und beim Rückmarsch ermordet. In Kroatien wurde die Entscheidung der Diözese mit Empörung quittiert, die Bischofskonferenz warf ihr „Respektlosigkeit gegenüber den Opfern“ vor.