Christo will Arc de Triomphe in Paris verhüllen

Der Künstler Christo will im kommenden Jahr, von 6. bis 19. April, den Triumphbogen in Paris verhüllen. Der Arc de Triomphe soll in rund 25.000 Quadratmeter silber-bläulichen Stoff verpackt werden, der mit insgesamt 7000 Meter rotem Seil zusammengehalten wird, teilte das Zentrum nationaler Monumente (CMN) via Twitter mit.