Statt in die Haare kommt nun Farbe auf Bar-Möbel

Zäune, Schuhlöffel und Lifte

Ihre Lehrherrin ist Birgit Wolfmair, Chefin im Familienbetrieb Wolfmair in Goldwörth mit 13 Mitarbeitern. Sie findet es gut, in Mitmasser eine qualifizierte Facharbeiterin zu bekommen: „Mein Betrieb ist auf elektrostatische Pulverbeschichtung spezialisiert“, so Wolfmair. Hier wird Farbe auf Schuhlöffel, Gartenzäune, Bar-Möbel gebracht. Zu Topaufträgen in jüngster Zeit zählten Beschichtungen am Treppenlift im Pariser Triumphbogen. Mitmasser absolviert nun eine verkürzte Lehrzeit und bekommt Hilfsarbeiterlohn. Dieser ist höher als die Lehrlingsentschädigung.