Demenz: „Vieles verschwindet, die Liebe bleibt!“

Aber Menschen mit Demenz verlieren ihre Persönlichkeit nicht. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes, eine einmalige Person, ob mit oder ohne Demenz. Die Person ist mehr als ihre geistigen Fähigkeiten. Nicht nur „Ich denke, also bin ich“, sondern: Ich schmecke, also bin ich. Ich rieche, also bin ich. Ich lebe in Beziehungen, also bin ich. Und ganz besonders: Ich fühle, also bin ich.