Herzlichkeit und Luxus auf den Malediven

Der Österreicher Michael Wieser managt das 5-Sterne-Hotel. Sein Konzept: Herzlichkeit, Luxus und Privatsphäre. Obwohl der Tiroler in den Bergen in St. Jakob aufgewachsen ist, fällt ihm die Anpassung an das Leben auf der 600 Meter langen und 110 Meter breiten Insel leicht. Seine Frau und drei Kinder sieht er nur wenige Wochen im Jahr. Die Logistik stellt die größte Herausforderung dar: „Alles, was wir hier benötigen, von der Waschmaschine bis zu den Nahrungsmitteln, muss via Frachtschiff und Flugzeug angeliefert werden.“ Über welchen Promi sich der Manager freuen würde? „Als großer Marcel-Hirscher-Fan würde ich ihn gerne einmal als Gast begrüßen dürfen.“