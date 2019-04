Gewinnen Sie steirische Top-Weine

Mehr als 800 Weine waren in 12 Kategorien im Rennen um den ersten großen Weinpreis des Jahres. Alles über die Sieger, lesen Sie in der Samstag-Ausgabe der „Steirerkrone“. Mit der „Krone“ lebt heute schon die Chance auf ein schmackhaftes Siegerpaket: Wir verlosen 6 Pakete, jeweils mit den Finalisten-Weinen aus den zwölf Kategorien. Ein Paket besteht also aus 12 Top-Flaschen, die von den Gewinnern in Bad Gleichenberg persönlich (nach Bekanntgabe) entgegengenommen werden dürfen.