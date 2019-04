Der Brexit stresst die Salzburger Molkereien

Es ist eine sehr ungewisse Situation, mit der die Salzburger Molkerein derzeit zu kämpfen haben: Gerade einmal vier Jahre nachdem die Russland-Sanktionen für tiefe Milchpreise sorgten, droht der nächste Stresstest: In Form eines ungeordneten Brexit, der neben Lieferausfällen für einen starken Preis-Sturz sorgen könnte: „Sollte es einen harten Brexit geben, bliebe plötzlich die Gesamtmenge der Milch, die sonst ins Königreich exportiert wird, in der EU. Das hätte eine starke Auswirkung auf den Milchpreis, auch in Salzburg“, erklärt Johann Költringer vom Verband der Milchverarbeiter in Wien. Wie schwer die Branche getroffen wird, lässt sich nicht abschätzen – noch haben sich die Briten für keine Brexit-Variante entschieden.