Volksanwalt begrüßt Stopp von Kälbertransporten

Vorschriften der Tierhalteverordnung über Pausen und Versorgung der Tiere werden dabei oft nicht eingehalten. Die Volksanwaltschaft leitete dazu bereits im Jänner ein Prüfverfahren ein. Das Gesundheitsministerium teilte nun in einer Stellungnahme mit, dass das Problem bekannt sei und man mit den zuständigen Behörden in Vorarlberg und Italien Kontakt aufgenommen habe, um die Vorgänge in Bozen zu klären. Die Volksanwaltschaft hat das Ministerium aufgefordert, die Volksanwaltschaft über die konkreten Ergebnisse eines geplanten Treffens zwischen österreichischen und italienischen Behörden sowie der EU-Kommission zu informieren. Kräuter warnt jedoch vor einem Umweg über Salzburg: "Es kann nicht sein, dass man nun auf die ebenfalls umstrittene Sammelstelle Bergheim-Salzburg ausweicht. Ich ersuche die Salzburger Landesregierung, dem Voralberger Modell zu folgen."