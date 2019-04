„Shazam“: Superheld auf den Spuren von Tom Hanks

In Tom Hanks‘ Komödien-Klassiker „Big“ musste sich ein genervter Teenager dank Magie plötzlich - und auf äußerst amüsante Art und Weise - in der Welt der Erwachsenen zurechtfinden. Nach einem mysteriösen Jahrmarktbesuch verwandelt sich der Bub vom Zwölfjährigen in einen 30 Jahre alten Mann. Ähnlich Magisches widerfährt jetzt auch dem 14 Jahre alten Billy Batson (Asher Angel) nach einer eher ungewöhnlichen Fahrt mit der U-Bahn.