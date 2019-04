Schweizerhaus setzt ab sofort auf Pferdestärke

„Riding Dinner“ will Fiakerkultur zugänglicher machen

Das Wiener Unternehmen „Riding Dinner“ bietet seit 2017 Kutschenfahrten mit Bewirtung in der Innenstadt und seit 2018 auch im Schlosspark Schönbrunn an. Auf der Parktour wird ein Frühstück serviert, bei den Fahrten in der City ist ein Butler mit dabei. Um die Fiakerkultur zugänglicher zu machen, bietet das Unternehmen Interessierten zusätzlich auch Stalltouren an. Dort können sich Interessierte darüber informieren, wie die Kutschpferde untergebracht sind.