Schlafentzug kann Fressattacken hervorrufen

Eine erst kürzlich abgeschlossene Studie untersuchte die Auswirkungen von Schlaf auf Hunger, Heißhunger, Nahrungsmittelbelohnung und die Auswahl der Portionsgröße. Dabei wurden insgesamt 24 Probanden über zwei Nächte hinweg in einem Schlaflabor beobachtet. In der ersten Nacht konnten die Testpersonen so lange schlafen wie sonst für sie üblich. In der zweiten Nacht wurde die Dauer der Schlafzeit etwa um ein Drittel verringert. Danach wurden sie zu ihrem Hungergefühl befragt und durften sich selbst mit Essen belohnen.