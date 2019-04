Neuer Trendsport? Hula Hoop sorgt für sexy Kurven

Die Kunden wollten jedoch nicht nur die Übungen, sondern auch ihre Reifen. „In den herrkömmlichen Shops bin ich nicht fündig geworden. Also fing ich einfach an, sie selbst herzustellen. Mein Partner ist so lieb und hilft mir in seiner Freizeit viel bei der Herstellung. In meiner Wohnung habe ich eine Werkstatt eingerichtet, wo ich die Reifen mit Einzelteilen aus Europa, den USA und China zusammenstelle. Wir produzieren viel für Messen, ansonsten auf Bestellung“, beschreibt die 39-Jährige. Das Besondere an ihren Reifen? „Sie sind größer und etwas schwerer, durch das Grip-Band haften sie sehr gut am Körper und auch Anfänger kommen gleich damit zurecht.“ Seit neuestem hat Pichlbauer auch Reifen mit wasserfester und desinfizierbarer Oberfläche, die vielfach von Ärzten und Physiotherapeuten gekauft werden. „Da ich mit meinen Hoops vermehrt in den Gesundheitsbereich gehe, habe ich nun auch das Diplom zum Fitness- und Gesundheitstrainer absolviert“, berichtet Pichlbauer.