Smartphone gestohlen: Schüler überführte Dieb

Der 18-Jährige war im Turnunterricht, als ein Unbekannter sein Mobiltelefon aus der Umkleidekabine einer Schule in Villach stahl. „Als der Schüler den Diebstahl bemerkte, ortete er sein Handy beim Bahnhof. Er machte sich mit Freunden auf die Suche und sendete einen Signalton auf sein Smartphone“, so ein Polizist zur „Krone“. In diesem Moment sah er, wie ein Ungar sein Handy aus der Hosentasche zog. Auf den Diebstahl angesprochen gab der 44-Jährige laut Polizei das Handy zurück und wollte flüchten. Doch der 18-Jährige hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei zurück. Bei einer Personskontrolle wurde beim Ungarn noch ein zweites als gestohlen angezeigtes Handy aufgefunden. „Zu den Diebstählen zeigt sich der Mann jedoch nicht geständig“, so der Ermittler. Vielmehr gab er an, er habe beide Telefone von einem ihm unbekannten Rumänen erworben haben. Ermittlungen laufen.