Bulls als Feuerwehr, wenn der Hut brennt

Zweimal auf Augenhöhe, phasenweise sogar besser - aber am Ende stehen die Bulls auch nach dem Heim-1:2 n. V. in der „Best of seven“-Halbfinalserie weiter mit leeren Händen da. Bei 0:2 brennt der Hut. Weil noch dazu das Duell heute auf Wiener Eis weitergeht. Auf dem sich die Capitals eine Festung gebaut haben, seit neun Partien ungeschlagen sind. Dennoch muss ein Eisbullen-Sieg her, um überhaupt noch eine realistische Finalchance am Leben zu erhalten. Und endlich den Capitals etwas zum Kiefeln zu geben.