„drauß´n“: Raus in unsere Kärntner Natur

Drauß’n ist der Titel der neuen Outdoormesse Kärntens, die vom 5. bis 7. April in Klagenfurt über die Bühne gehen wird. Denn wir wissen, dass man Abenteuer dort erlebt, wo sie stattfinden: draußen. Und Kärnten ist die ideale Kulisse für Outdoor-Unternehmungen. Lassen Sie sich überraschen, denn für die „drauß’n“ - die im Rahmen der beliebten Freizeitmesse stattfindet - haben wir Kärntner gewonnen, die über ihre Abenteuer in Kärnten berichten werden, aber auch Kärntner Filmemacher wie Lukas Dürnegger, Andi Gasser, Sam Strauss und andere, die in steilen Felswänden, auf Gipfeln und Graten, in Wäldern oder hoch über Kärnten und tief unten bei den Badeseen ihre Projekte umsetzen. Seien sie gespannt! Zu Wort kommen zudem Kärntner wie Sepp Lederer, ein alpines Urgestein aus Kötschach-Mauthen, der als Obmann der Alpenvereinssektion Obergailtal-Lesachtal seit Jahrzehnten leidenschaftlich Kinder und Jugendliche für die Bergwelt begeistert. Oder der Lavanttaler Polizeikommandant Pete Hauser, ein Wahnsinnstyp, der mit dem Fahrrad durch die Wildnis von Amerika und Afrika gestrampelt ist. „Wir wollen einfach zeigen, was Kärnten alles zu bieten hat und welche tollen, weltoffenen Menschen bei uns im Land leben“, so Chefredakteur Hannes Mößlacher. Die „Kärntner Krone“ organisiert die erste Outdoormesse Kärntens gemeinsam mit den Kärntner Messen. „Die ,drauß’n‘ rundet das Angebot der Freizeit ab“, sagt Bernhard Erler von den Messen. Zum tollen Angebot zählt auch Claudia Tscherne von Alps2Alps, die Biketouren im Alpen-Adria-Raum mit Sehnsuchtscharakter organisiert.