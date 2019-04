Mehr Hilfe für Salzburgs Kinder und Jugendliche

Mit der Umstellung der Sprengel-Sozialarbeit auf sozialräumliche Teamarbeit schuf das Jugendamt der Stadt Salzburg eine gute Ausgangsbasis für eine bessere Vernetzung mit den Kooperationspartnern in den Stadtteilen. Zur Intensivierung dieser Zusammenarbeit lud das Jugendamt am 27. März zum ersten "Sozialräumlichen Netzwerken" in die Tribühne Lehen ein.