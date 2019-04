„Krone“-Leserin hatte Date mit dem Bodyguard

Um kurz vor 20 Uhr war es dann so weit: Fritz Schmid gab ihr das Zeichen für den großen Auftritt. In einer Barszene nahm Melanie am Tisch von Ulrich Allroggen Platz. Der Musicaldarsteller wartet in der Inszenierung normalerweise eigentlich vergeblich auf sein Date - an diesem einen Abend ist es endlich gekommen. Souverän meisterte unsere Nachwuchsschauspielerin den Moment - und kehrte glücklich von der Bühne zurück. „Es ist leider viel zu schnell vergangen.“