KAC ringt hartnäckige Graz 99ers knapp nieder!

Das Ergebnis:

Halbfinale (best of seven), 2. Spiel:

KAC - Graz 99ers 3:2 n.V. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Klagenfurt, 4650 Zuschauer

Tore: Comrie (21./PP2, 65.), Wahl (51.) bzw. Moderer (43.), Yellow Horn (60.)

Strafminuten: 6 bzw. 8

Stand in der Serie: 2:0 - nächstes Spiel am Dienstag (19.15 Uhr) in Graz