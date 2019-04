LH-Vize will runden Tisch gegen Schüler-Gewalt

„Krone“: Aus den Schulen wird oft vermittelt: Das sind halt Vorfälle außerhalb der Schule, das geht uns nichts an.

Haberlander: Formal ist das ja richtig, es geht oft auch um die Umgebung der Schule, den Spielplatz in der Nähe, den Schulweg. Aber die Kinder kommen ja dann verstört in die Schule und die Lehrer und Lehrerinnen haben mit ihnen in diesem Zustand zu tun. Natürlich können die Lehrer nicht draußen patrouillieren, dafür sind sie nicht zuständig. Wie die Betroffenen aber miteinander umgehen, dazu kann die Schule auch etwas beitragen.