20 Rumänen in Neunsitzer auf Autobahn unterwegs

Polizisten der Autobahnpolizei Ried im Innkreis hielten am Samstag um 10 Uhr auf einem Parkplatz der A8 in Suben einen für neun Personen zugelassenen Kleintransporter an, in dem sich insgesamt 20 Personen befanden. Besetzt war das Fahrzeug mit zwölf Erwachsenen, einem Jugendlichen und sieben Kindern im Alter von drei bis dreizehn Jahren.