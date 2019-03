Zur „Earth Hour“ gingen weltweit die Lichter aus

Als Zeichen für den Klimaschutz sind am Samstagabend an zahlreichen Sehenswürdigkeiten die Lichter ausgegangen. Im Rahmen der weltweiten Aktion „Earth Hour“, die die Naturschutzorganisation WWF organisiert, wurden die Wahrzeichen ab 20.30 Uhr für eine Stunde in Dunkelheit getaucht. In Österreich wurden in den neun Landeshauptstädten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verdunkelt. Mit dabei war etwa in Wien das Schloss Schönbrunn. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützte heuer die „Earth Hour“.