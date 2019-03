Zwei Mädchen (14) angefahren

Drei Freundinnen (alle 14) liefen Samstagabend in Hinterglemm in der Nähe einer Bushaltestelle über die Straße. Eine Autofahrerin (58) dürfte das übersehen haben. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Zwei der Mädchen landeten auf der Motorhaube und wurden anschließend auf die Straße geschleudert. Schutzengel dürften aber dabei gewesen sein: Denn die 14-Jährigen sind nicht ernster verletzt. Die Rettung brachte sie ins Tauernklinikum nach Zell am See. Die Lenkerin war nicht alkoholisiert.