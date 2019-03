Feuerwehr rettet Schüler (13) aus Schlammloch

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehren in Wilhering am Freitag zur Mittagszeit: Eine „Schatzsuche“ nach Muscheln in einem abgelassenen Teich beim Stift Wilhering endete für einen 13-jährigen Schüler knietief im Matsch! Der Bub konnte sich selbst nicht mehr aus der aussichtslosen Situation befreien, laut Feuerwehr waren seine Beine „wie im Schlamm einbetoniert“.