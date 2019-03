Eurostar stundenlang lahmgelegt: Brexit-Protest?

Stundenlang hat ein Demonstrant am Freitag und Samstag die Eurostar-Züge zwischen London und Paris ausgebremst. Britische Medien vermuteten, dass es sich bei dem Mann um einen Teilnehmer eines Brexit-Protestmarsches handle, da er eine englische Fahne bei sich trug. Am Freitag, dem ursprünglich geplanten Austrittstag Großbritanniens aus der EU, hatten Tausende Brexit-Anhänger mit Fahnen vor dem Parlament in London demonstriert.