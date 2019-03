Neos sind wieder höchst motiviert

„Ich freue mich schon auf die kommenden fünf Jahre. Ich habe mittlerweile eine gewisse Erfahrung, die ich mitbringen kann“, sagt der Noch-Stadtrat der Neos, Lukas Rößlhuber. Dabei wolle man gute Oppositionspolitik machen und die Regierung genau im Auge haben. „Eine fundamentalistische Opposition machen wir aber sicher nicht“, sagt der Neos-Mann. Noch vor den Parteiverhandlungen wird er Gespräche mit allen Fraktionen suchen und führen. Gemeinsamkeiten sollen so schon früh erkannt werden und damit auch einer gemeinsamer Weg bei passenden Themen ausgelotet werden. Ob die Sperre des Neutors vor der Wahl ein Fehler war? „Diese war am Ergebnis nicht Schuld. Es sind vorher schon Fehler passiert. Wir werden uns in den kommenden Jahren ein kantiges Profil zulegen“, so der 25-Jährige.