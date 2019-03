Auf Skateboard Handtasche geraubt: Opfer verletzt!

Skateboard-Räuber in Wien unterwegs! Am Mittwochabend entriss ein noch unbekannter Täter einer Pensionistin in Wien-Hietzing die Handtasche und brauste davon. Das Opfer kam zu Sturz und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden - die 79-Jährige zog sich einen Oberarmbruch zu.