Diese Skigebiete sind in den Osterferien geöffnet

Zum heurigen Start der Osterferien (13. bis 23. April) stehen viele Lifte in den Salzburger Skigebieten bereits still, trotz bester Pisten-Bedingungen und Schneehöhen von teils 2,20 Meter. Nicht so im Lungau: Dort kann man auch noch in den Osterferien richtigen Skispaß erleben, denn die Skigebiete lassen ihren Gondeln auch zu Ostern noch keine Ruhe.