Dieb lief mit gestohlenen Sportschuhen davon

Die Mitarbeiterin eines Schuhfachgeschäftes in Wels zeigte am 27. März gegen 11.50 Uhr bei der Polizei einen Ladendiebstahl an. Der Täter sei in Richtung Stadtplatz geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte aufgrund einer Täterbeschreibung den Mann in der Traungasse feststellen und anhalten. Bei der Kontrolle trug der Mann die gestohlenen Sportschuhe. Der 32-jährige slowakische Staatsbürger aus Wels war geständig und begab sich freiwillig zur Polizeiinspektion.