Deep Purple-Konzert: Ticketverkauf ist gestartet

Deep Purple kommt nach Kärnten! Eine der kultigsten Rockbands der Musikgeschichte wird am 1. Dezember in der Messehalle in Klagenfurt mit ihren Hits wie „Smoke On The Water“ und „Highwaystar“ das Publikum mitreißen. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey rangierten viele Jahre an der Spitze der Album-Charts und zählten zu den Konzertgroßverdienern. Der Kartenvorverkauf für ihr einziges Österreich-Konzert ist bereits heute Freitag, 29. März, in allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket gestartet!