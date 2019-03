Ohne Führerschein Unfall mit Verletztem verursacht

Ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger aus Linz lenkte am 28. März 2019 um 23.40 Uhr seinen Pkw, ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein, auf der L563 in Freindorf in Richtung Ebelsberg. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 31-jähriger griechischer Staatsbürger aus Linz und auf der Rücksitzbank ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger aus Linz.