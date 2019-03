Grabner für Bill-Masterton-Trophäe nominiert

Die Liste der 26 Nominierten wird zuerst auf drei Finalisten eingeschränkt, der Sieger wird dann laut Ligaangaben bei den „NHL Awards“ im Juni in Las Vegas bekanntgegeben. In der Siegerliste der Trophäe, die nach William Masterton (starb 1968 mit 29 Jahren an den Folgen einer Kopfverletzung, die er sich während eines Spiels zuzog) benannt ist, stehen Legenden wie Jaromir Jagr, Mario Lemieux, Teemu Selänne und Steve Yzerman.