Vom Winterschlaf direkt in die Frühjahrsmüdigkeit

Alle Jahre wieder: Rund die Hälfte aller Salzburger leidet in unterschiedlichem Ausmaß an Frühjahrsmüdigkeit. Fühlt man sich zwischen März und April antriebslos, sorgt gesundes Essen und regelmäßiger Sport für mehr Energie. Die Ursache für die Müdigkeit liegt vor allem in der Umstellung unseres Hormonhaushalts.