„Bergdoktor“ statt im Spital

Angebote im Rahmen des Ärztementorings

Dabei soll es Schnuppertage während Studium und Turnus, Seminare in Sachen Praxisführung und individuelle Mentoringberatungen geben. Als Mentoren kommen grundsätzlich Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in Frage. Interessenten können sich bei der Ärztekammer in Linz melden.