Feuerwehr-Alarm wird um 25 Millionen digitalisiert

Der Antrag von LH-Stellvertreter Michael Schickhofer wurde in der Regierungssitzung beschlossen, womit der weitere Fahrplan für die Digitalisierung der Alarmierung steht. Die Umsetzung erfolgt schrittweise von 2020 bis 2024, zwischen 20 und 25 Millionen Euro werden vom Land in die Hand genommen. Neben der 1300 Sirenen in der Steiermark ist auch der „stille Alarm“ von der Umstellung vom analogen auf ein digitales Signal betroffen. Dafür müssen alle Funk- und Rufempfänger in den 770 Wehren getauscht und Hunderte Anlagen in freiem Gelände umgebaut werden.