Im Netz: Die schrägsten Verschwörungstheorien

#Paul McCartney ist nicht Paul McCartney

Die Beatles - die erfolgreichste Band der Welt. Kreischende Mädels, Hymnen für Generationen, Songs, die eine Aussage hatten. 1966 waren sie am Zenit ihrer Karriere - und genau zu diesem Zeitpunkt soll Paul McCartney bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Das Managment wollte jedoch nicht, dass die Band daran zerbricht. Dewegen heuerte man Billy Shears als neuen Paul an. Die anderen drei wollten ihre Fans aber auf Pauls Ableben aufmerksam machen und so bauten sie Hinweise darüber in Songs, Videos und auf Plattencovers ein. Was soll man dazu sagen? Let it be!