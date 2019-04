Das darf man im April in Wien nicht verpassen

#Vienna City Marathon

Ein Fixpunkt im Kalender vieler Wiener - egal, ob sie mitlaufen oder nicht. Der Vienna City Marathon am 7. April ist immer ein Erlebnis, wenn die besten Läufer über 42,2 Kilometer ihr Bestes geben. Der Startschuss fällt in Kaisermühlen nahe der UNO-City, dann geht es für die Läufer über Prater, Schönbrunn, die Mariahilfer Straße und rund um den Ring bis zum Ziel am Rathausplatz wo auf die Läufer und Besucher eine große Party wartet, die auch für unsportliche Besucher einen Besuch wert ist.

Wo: Startpunkt: 22., Reichsbrücke -Ziel: 1., Rathausplatz - Den genauen Streckenplan gibt es hier.